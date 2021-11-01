По данным правоохранителей, водитель автомобиля нарушил Правила дорожного движения.

В патрульной полиции объяснили причины задержания авто, в котором находился народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, сегодня около 11:00 на Столичном шоссе патрульные заметили автомобили Toyota и Mercedes, которые двигались в крайней левой полосе при том, что были свободными две правые, чем нарушали ПДД.

Отмечается, что на требование полицейских остановиться водители указанных авто не реагировали и продолжали движение. Впоследствии патрульным удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных авто находился народный депутат.

"Во время проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не соответствует регистрационным документам. Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ГНЗ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, так как водитель не предъявил их на требование полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП)", - сообщили в ведомстве.

В то же время на водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за отказ остановиться по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП).

Уточняется, что патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан.

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Задержание авто с Кивой: что известно

Как сообщалось, сегодня, 1 ноября, некоторые СМИ проинформировали, что в Киеве на Столичном шоссе якобы задержали Киву.

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили авто с Кивой, но не задерживали.

Сам Кива позже подтвердил факт остановки авто и заявил, что ему якобы "хотели подбросить запрещенные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования".

Автор: Антонина Доломанжи