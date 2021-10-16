Себя Кива назвал "лидером антифашистского движения".

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который недавно приветствовал президента страны-агрессора с днем рождения, отметился очередным скандальным поступком.

Депутат поздно вечером записал ролик с автоматом в руке.

Кива пояснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Себя Кива назвал "лидером антифашистского движения", "внуком Героя Советского Союза", который "не мог не оставить незамеченным событие, которое поставило точку".

Он заявил, имея в виду убийство, что "так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает".

На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

Степан Бандера и реакция России и Польши

Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года — в центральную берлинскую тюрьму.

С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенгаузен в бункере "Целленбау".

В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Бандера и Стецько в апреле 1944 года на совещании обсуждали задачи подрывной деятельности против СССР с руководителем тайных операций вермахта Отто Скорцени. Однако УПА, которую создала ОУН, в это время начала и продолжала сотрудничать с немцам.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене, ФРГ. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Оценки Степана Бандеры крайне полярны. После распада СССР для многих украинцев его имя стало символом борьбы за независимость Украины.

Зато много жителей Польши и России относятся к нему крайне негативно, обвиняя в фашизме, терроризме, радикальном национализме, что в частности выражалось в физической ликвидации лидеров отличных от ОУН украинских националистических течений, и коллаборационизме.

Определение "бандеровцы", производное от его фамилии, на российском пропагандистском телеведении постепенно стало общим и применимым ко всем украинским националистам, независимо от их отношения к Бандере.

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Автор: Виолетта Орлова