По факту стрельбы народного депутата Илье Киви из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - сказала она.
Также на уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение. "А на сегодня это преждевременный вопрос", - подытожила она.
Читайте также"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для ОПЗЖ (видео)Что предшествовало
Депутат в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке посреди парка. Кива пояснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.
Себя Кива назвал "лидером антифашистского движения", "внуком Героя Советского Союза", который "не мог не оставить незамеченным событие, которое поставило точку".
Он заявил, имея в виду убийство, что "так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает".
На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.
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