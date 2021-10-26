Однако подозрение депутату еще не вручали.

По факту стрельбы народного депутата Илье Киви из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - сказала она.

Также на уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение. "А на сегодня это преждевременный вопрос", - подытожила она.

Читайте также"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для ОПЗЖ (видео)Что предшествовало

Депутат в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке посреди парка. Кива пояснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Себя Кива назвал "лидером антифашистского движения", "внуком Героя Советского Союза", который "не мог не оставить незамеченным событие, которое поставило точку".

Он заявил, имея в виду убийство, что "так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает".

На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

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Автор: Дмитрий Хилюк