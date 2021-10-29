Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

В отношении народного депутата Ильи Кивы, который опубликовал поздравительное видеообращение к Путину, открыто уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена". Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "удара Виталия Кличко". Соответствующее письмо поступило из офиса Генерального прокурору к председателю исполкома "удара" Артуру Палатному, информирует сайт партии.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Вики И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", - говорится в письме.

Как сообщалось, официальное заявление от имени "Удар Виталия Кличко" об открытии соответствующего уголовного производства в отношении поступка Вики было отправлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома партии Артура Палатного. "УДАР" просил правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра, а также начать досудебное расследование указанного факта.

Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

Автор: Григорий Бондарь