Железняк призвал не верить заявлениям о его увольнении с должности руководителя фракции / фото УНИАН

Скандал во фракции "Голос" продолжается. После того, как народный депутат Александра Устинова заявила, что 11 депутатов проголосовали за увольнение Ярослава Железняка с должности руководителя фракции, сам Железняк опроверг эту информацию.

Своим комментарием Железняк поделился в Facebook.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положения о фракции "Голос", такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (спойлер: не было ):) Плохо, что никто так и не прочитал Регламент и Положение о фракции)», - отметил Железняк.

В связи с этим Железняк призвал не верить заявлениям о его увольнении с должности руководителя фракции.

Читайте такжеСтало известно, что обсуждал Зеленский с президентом Германии ШтайнмайеромКак сообщал УНИАН, 12 июля, народный депутат Александра Устинова написала в Facebook, что 11 народных депутатов проголосовали за увольнение Железняка с поста руководителя фракции "Голос", а временно исполняющим обязанности главы фракции стал «киборг» Роман Костенко.

16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос". 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк