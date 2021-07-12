Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что остается главой фракции "Голос".

Скандал во фракции "Голос" продолжается. После того, как народный депутат Александра Устинова заявила, что 11 депутатов проголосовали за увольнение Ярослава Железняка с должности руководителя фракции, сам Железняк опроверг эту информацию.

Своим комментарием Железняк поделился в Facebook.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положения о фракции "Голос", такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (спойлер: не было ):) Плохо, что никто так и не прочитал Регламент и Положение о фракции)», - отметил Железняк.

В связи с этим Железняк призвал не верить заявлениям о его увольнении с должности руководителя фракции.

Читайте такжеСтало известно, что обсуждал Зеленский с президентом Германии ШтайнмайеромКак сообщал УНИАН, 12 июля, народный депутат Александра Устинова написала в Facebook, что 11 народных депутатов проголосовали за увольнение Железняка с поста руководителя фракции "Голос", а временно исполняющим обязанности главы фракции стал «киборг» Роман Костенко.

16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос". 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

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Автор: Надя Пришляк