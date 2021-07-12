Скандал во фракции "Голос" продолжается. После того, как народный депутат Александра Устинова заявила, что 11 депутатов проголосовали за увольнение Ярослава Железняка с должности руководителя фракции, сам Железняк опроверг эту информацию.
Своим комментарием Железняк поделился в Facebook.
"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положения о фракции "Голос", такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (спойлер: не было ):) Плохо, что никто так и не прочитал Регламент и Положение о фракции)», - отметил Железняк.
В связи с этим Железняк призвал не верить заявлениям о его увольнении с должности руководителя фракции.
Читайте такжеСтало известно, что обсуждал Зеленский с президентом Германии ШтайнмайеромКак сообщал УНИАН, 12 июля, народный депутат Александра Устинова написала в Facebook, что 11 народных депутатов проголосовали за увольнение Железняка с поста руководителя фракции "Голос", а временно исполняющим обязанности главы фракции стал «киборг» Роман Костенко.
16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос". 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.
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