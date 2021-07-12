Пресс-служба партии призвала коллег "воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации".

Народный депутат Украины Александра Устинова сообщила, что во фракции "Голос" сменили руководителя Ярослава Железняка на Романа Костенко. Впрочем, эта информация была опровергнута пресс-службой партии.

"Фракция политической партии "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции", - написала Устинова в Facebook.

Она отметила, что за это решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции. При этом сообщает, что письмо с соответствующим решением было направлено председателю ВРУ Дмитрию Разумкову.

Между тем на сайте "Голоса" было обнародовано опровержение этой информации.

"Партия "Голос" заявляет, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с поста председателя фракции «Голоса» в Верховной Раде не соответствует действительности. В соответствии с положением о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее чем 2/3 голосов от состава фракции. Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.

Раскол в "Голосе"

16 июня на заседании парламента было объявлено о расколе во фракции "Голос". 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от партии "Голос" заявили о создании объединения "Справедливость".

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Комментируя это решение, Юрчишин выразил убеждение, что депутатов, которые создали собственное объединение "Справедливость", не исключат из фракции "Голос", поскольку, по его мнению, это уничтожит фракцию, а складывать мандаты они не собираются.

Устинова заявила, что заседания фракции не проходят уже более трех месяцев.

Народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук заявил, что сегодня состоится заседание политического совета партии "Голос", члены которой рассмотрят ситуацию, сложившаяся в их парламентской фракции.

7 июня шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Надя Пришляк