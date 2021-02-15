Сейчас сторонам необходимо соблюдать нормандский и минский форматы для прекращения войны на востоке Украины, отмечает дипломат.

Решение проблемы войны на Донбассе зависит от политической воли России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен на пресс-конференции, посвященной шестой годовщине с момента подписания так называемых Минских соглашений - "Комплекса мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских соглашений с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины".

"Хочу подчеркнуть, как мы вместе с нашим президентом решительно настроены найти правильное решение. Это потребует усилий и много переговоров..." - считает он.

Де Понсен отмечает, что обмен заложниками и режим прекращения огня "более или менее состоялись".

"Хотя это не совершенный режим прекращения огня, и Украина несет потери, но тем не менее более трех месяцев оно уже длится и сохраняет жизнь украинских солдат", - пояснил он.

По словам посла, ситуация с переговорами сейчас достаточно сложная, ведь кроме блокировки этого процесса Россия пытается сделать вид, что она не сторона конфликта, и заставить Украину общаться с представителями оккупационной власти напрямую.

"Мы сопротивляемся этой динамике и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства", - отметил он.

По мнению дипломата, сейчас ситуация на Донбассе усложняется еще и зимой и пандемией, прикрываясь которой оккупанты почти полностью закрыли все КПВВ на линии разграничения.

Де Понсен убежден, что сейчас сторонам необходимо соблюдать нормандский и минский форматы для прекращения войны на Донбассе.

"Все зависит от политической воли России и от того, захочет ли она брать на себя ответственность... Но, если мы захотим менять формат, то проблема будет в том, насколько Россия воспримет это и захочет", - добавил он.

Посол также напомнил, что выполнение Минских соглашений привязано к продлению санкций против России.

Он заявил, что Франция и Германия не против вступления в переговоры в "нормандском формате" представителя Соединенных Штатов Америки.

"Но наша задача - это найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. И в первую очередь зависит от России", - резюмировал дипломат.

Война на Донбассе и оккупация Крыма

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических на экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием на то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал действие санкций против РФ к исполнению российскими властями Минских соглашений.

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Автор: Антонина Доломанжи