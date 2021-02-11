Документ содержит ряд выводов относительно Украины – по коррупции, кризису вокруг КСУ, ситуации на Донбассе и европейским перспективам Киева.

Европарламент подготовил новый доклад по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, в котором оценил перспективы членства Украины в Европейском союзе и состояние украинских реформ.

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Как сообщается в материале DW, документ, подготовленный немецким евродепутатом Михаэлем Галером (Michael Gahler), приняли на пленарном заседании в среду, 10 февраля. Результаты объявили сегодня, 11 февраля: «за» доклад проголосовали 526 евродепутатов, 79 – «против», еще 71 евродепутат воздержался.

Последний раз подобный доклад Европарламент утвердил в 2018 году. Документ содержит ряд выводов относительно Украины. В частности – о коррупции, кризисе вокруг КСУ, ситуации на Донбассе и европейских перспективах Украины.

Перспектива членства Украины в ЕС

Отмечается, что Европарламент не признает перспективы членства Украины в ЕС, не желая сеять надежд на ее скорейшее вступление в объединение. Это связано с тем, что в ближайшее время ни Украина, ни ЕС не будут к этому готовы. В то же время Европарламент придерживается мнения, что украинцам нужно дать реалистичную цель.

"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и может подать заявку на приобретение членства в ЕС при условии выполнения всех копенгагенских критериев, а также принципов демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдения верховенства права", - говорится в докладе.

Как отмечается, некоторые евродепутаты хотели вычеркнуть этот пункт, но за такой шаг проголосовали 82 парламентария, тогда как 575 – против.

Пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Европарламенте отмечают существенный прогресс Украины в имплементации соглашения об ассоциации и интеграции в ЕС, а также призывают Киев полностью воплотить соглашение и использовать его потенциал. В докладе указывается и "необходимость обновить соглашение об ассоциации, чтобы учесть эволюцию нормативной базы экономического развития".

Украина и ЕС договорились провести всестороннюю оценку соглашения об ассоциации в этом году. Она станет темой Совета Ассоциации 11 февраля в Брюсселе. Европарламент советует в рамках этой оценки обновить пункты по торговле и секторальной интеграции Украины в ЕС. В частности - в цифровой экономике, энергетике и борьбе с изменениями климата.

Кроме того, по мнению евродепутатов, Еврокомиссия и международные финансовые организации должны сделать Украине подробное "экономическое и инвестиционное предложение" для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Борьба с коррупцией в Украине

В Европарламенте напомнили, что уровень политической, технической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС будет зависеть от того, «насколько она будет выполнять обязательства, взятые перед ЕС и его государствами-членами».

Это прежде всего обязательства в сфере верховенства права, эффективного управления и борьбы с коррупцией.

Констатируется, что несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ.

Один из самых жестких пунктов доклада касается олигархии. Европарламент выразил "крайнее беспокойство неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах, в частности, путем захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, которые ослабили ориентированную на реформы большинство в Верховной Раде".

Впрочем есть и позитив. Депутаты похвалили перезапуск Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) и вынесения первых приговоров Высшим антикоррупционным судом, который, по мнению Европарламента, имеет "высокие профессиональные стандарты". А Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в докладе называют "возможно, наиболее эффективной антикоррупционной институцией в стране".

Кризис вокруг КСУ

Евродепутаты признали конституционный кризис вокруг КСУ одной из угроз для способности президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады проводить реформы.

"Европарламент признает активные усилия, начатые президентом Зеленским и принятые политическими акторами для восстановления законодательства и доверия к антикоррупционной архитектуре в Украине", - указано в докладе.

Отмечается, что эта фраза, предложенная литовским евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом, оказалась самой спорной в сессионном зале. В итоге ее поддержали 334 парламентария, тогда как 322 - проголосовали против.

Европарламент сожалеет, что судебная система имеет один из самых низких уровней доверия в Украине. И поэтому призывает украинскую власть ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией среди судей.

Ситуация на Донбассе

Европарламент осудил незаконную аннексию Крыма Россией и де-факто оккупацию части Донбасса (ОРДЛО), а также призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Европарламентарии отметили, что санкции в отношении России должны оставаться действующими до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена в ее международно признанных границах. ЕС должен быть готов ужесточить санкции против РФ в случае необходимости.

Европарламент указал на важность создания новых участков разведения сил на Донбассе, а также открытия новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

В докладе констатируют, что "условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют при нынешней ситуации".

Примечательно, что доклад признает уникальный опыт и профессиональные знания Украины в политике безопасности и обороны, из-за чего он приветствовал участие страны в миссиях и операциях ЕС.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом. До этого оно применялось на временной основе с 2016 года.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимного уважения общих ценностей.

Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые сектора украинской экономики.

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Автор: УНИАН