По словам руководителя Офиса президента, Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют, подписывались с целью и с пониманием, что в буквальном смысле выполнить их невозможно.

В рамках переговоров в нормандском формате на уровне политических советников идет обсуждение ключевых позиций, которые позволили бы составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе.

Читайте такжеБоррель: без выполнения Кремлем Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и Россией не будетКак сообщила пресс-служба

Офиса президента, об этом в интервью одной из телепрограмм заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы заложенные в Минских договоренностях принципы были выполнены. Однако, по его словам, «Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют, подписывались с целью и с пониманием, что в буквальном смысле выполнить их невозможно». Он добавил, что в некоторых формулировках уже истекли сроки, в течение которых должны были бы быть выполнены те или иные шаги, их нужно скорректировать.

Также Ермак оценил переговоры в рамках нормандского формата как достаточно сложные. «И очные, и в формате видеоконференции переговоры длятся не менее 5-6 часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс», - отметил он и подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.

По словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции как участников нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции.

«Для нас было важно, чтобы они лично увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате», - сказал он.

Ситуация на Донбассе

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.

Однако боевики с тех пор постоянно нарушают режим тишины. Очередное обострение ситуации наблюдается в феврале. В частности, оккупанты проводят минирование территорий. Для обстрелов украинских позиций используют снайперов. Кроме этого регулярно обстреливают военных из гранатометов и другого вооружения.

11 февраля президент Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область, где ознакомился с ситуацией на передовой в районе проведения ООС. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

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Автор: Юлия Петриченко