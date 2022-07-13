Цель Украины – освобождение территорий и восстановление полного суверенитета на юге и востоке страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что пока переговоры между Украиной и Россией о завершении войны нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинге, который транслировался в социальной сети Facebook.

В частности, его спросили, готова ли Украина к переговорам по мирному урегулированию с целью возвращения контроля над территориями, захваченными россиянами после 23 февраля.

"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции РФ и ее постоянной агрессии против нашей страны. Поэтому, действительно, нечего обсуждать. Целью Украины в этой войне, начатой против нас Россией, является освобождение наших территорий и восстановления нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Это конечный пункт нашей переговорной позиции", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

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