По словам советника руководителя ОП, контакты с политико-дипломатической точки зрения сейчас на паузе.

Определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли украинская переговорная группа контакт с российской стороной или этих контактов вообще нет.

"Определенные контакты есть, но на уровне гуманитарных подгрупп. Потому что постоянно нужно решать вопросы и обмена пленными, и обмена телами. И по возможности, все же гуманитарные определенные коридоры открывать и прочее. С точки зрения политико-дипломатического, сейчас на паузе", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил о причинах политико-дипломатической паузы в контактах украинской переговорной группы с российской стороной

"Потому что Россия, все же считает, что у них сейчас достаточно живой силы, которую будет не жалко использовать в качестве "расходного материала, которого не жалко потерять на поле боя". То есть, они наверняка идут по этой иллюзии и они хотят получить определенные тактические поражения. Когда мы имеем определенные тактические победы, то мы бы смогли сесть за стол переговоров", - пояснил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что условия за столом переговоров должны быть украинскими.

"Российские условия неприемлемы в любом смысле. Потому что, они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на определенное время", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

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