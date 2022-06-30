Глава фракции "СН" отметил, что точечные ротации в Кабинете министров происходят на постоянной основе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается.

Об этом депутат написал в своем Telegram- канале.

Арахамия отметил, что публикации СМИ о кадровых вопросах "порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать".

"Из-за этого должен внести определенную ясность. Официально. Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая много вопросов", - написал он.

В отношении других членов правительства Арахамия отметил, что точечные ротации в Кабинете министров происходят на постоянной основе.

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - подытожил парламентарий.

Ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может осенью инициировать отставку Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем или нескольких "неэффективных" министров.

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил кабмин 4 марта 2020 года.

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