Вадим Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, связанных с Россией, чтобы избежать санкций СНБО.

Служба безопасности Украины арестовала активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского общей суммой более чем 144 миллиона гривень.

Как сообщили в СБУ, арест наложен на 18 миллионов кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые напрямую связаны с РФ. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", - рассказали в спецслужбе.

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Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. В рамках уголовного производства по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкции против Вадима Новинского - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2022 года стало известно, что Новинский написал заявление о сложении депутатских полномочий. Политик пояснил, что решил сосредоточиться на гуманитарных проектах и служении церкви. 8 июля 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Новинский всегда был пророссийским политиком, а также диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

25 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры Петра Лебедя (известного как митрополит Павел) и других представителей УПЦ МП и Русской православной церкви.

13 апреля в СБУ сообщили об аресте имущества Новинского более чем на 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

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