Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциии против экс-нардепа Вадима Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП и РПЦ.
Соответствующий указ №43/2023 от 24 января опубликован на сайте главы государства. Согласно документу, соответствующее решение СНБО принял 24 января.
Вышеупомянутым решение введено санкции против 10 человек сроком на пять лет.Среди них, в частности:
- экс-нардеп Вадим Новинский;
- наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ;
- митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь);
- "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" (Ростислав Швец);
- "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви "(Константин Чернышов);
- "епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви;
- "управляющий Джанкойской епархией" (Александр Овсянников);
- "архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ" (Александр Таранов);
- митрополит Изюмский и Купянский УПЦ (Олег Иванов);
- епископ Роменский и Бурынский УПЦ (Алексей Масленников);
- "епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии" (Вячеслав Опанасенко);
- управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).
Санкции в частности предусматривают блокирование активов.
Санкции против УПЦ МП - что известно
Сотрудники СБУ провели обыски в зданиях УПЦ МП в различных областях Украина. Всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были граждане Украины и россияне.
Кроме того, правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.
15 января Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан РФ, Украины и Беларуси.
22 января президент Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности и обороны о застывание санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.