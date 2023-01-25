Санкции на пять лет введены против 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциии против экс-нардепа Вадима Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП и РПЦ.

Соответствующий указ №43/2023 от 24 января опубликован на сайте главы государства. Согласно документу, соответствующее решение СНБО принял 24 января.

Вышеупомянутым решение введено санкции против 10 человек сроком на пять лет.Среди них, в частности:

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экс-нардеп Вадим Новинский;

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ;

митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь);

"митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" (Ростислав Швец);

"епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви "(Константин Чернышов);

"епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви;

"управляющий Джанкойской епархией" (Александр Овсянников);

"архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ" (Александр Таранов);

митрополит Изюмский и Купянский УПЦ (Олег Иванов);

епископ Роменский и Бурынский УПЦ (Алексей Масленников);

"епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии" (Вячеслав Опанасенко);

управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).

Санкции в частности предусматривают блокирование активов.

Санкции против УПЦ МП - что известно

Сотрудники СБУ провели обыски в зданиях УПЦ МП в различных областях Украина. Всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были граждане Украины и россияне.

Кроме того, правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.

15 января Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан РФ, Украины и Беларуси.

22 января президент Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности и обороны о застывание санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.

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