Он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Верховная Рада Украины в пятницу, 8 июля, досрочно прекратила депутатские полномочия Вадима Новинского.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"За" такое решение отдали 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения.

"Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского", - отметил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 6 июля стало известно, что Новинский написал заявление о сложении депутатских полномочий. Политик пояснил, что решил сосредоточиться на гуманитарных проектах и служении церкви.

Новинский всегда был пророссийским политиком, а также является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, что в мае 2012 года бывший президент Виктор Янукович предоставил Вадиму Новинскому гражданство Украины якобы за "выдающиеся заслуги" перед страной.

Позже Новинский был избран нардепом и в Верховной Раде VII созыва пополнил ряды фракции "Партии регионов". В 2014 году его избрали нардепом от партии "Оппозиционный блок".

В ноябре 2018 года Новинский возглавил фракцию "Оппозиционного блока" после того, как из нее исключили Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

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