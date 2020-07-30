Евросоюз ввел санкции против 4 россиян и российского ГРУ за кибератаки

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Европейский Союз ввел санкции против 4 граждан Российской Федерации и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил ввести ограничительные меры против шести человек и трех организаций, которые ответственны или причастны к различным кибератакам", - говорится в сообщении.

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В частности, санкции введены за попытки осуществления кибератак против Организации по запрещению химического оружия, а также за распространение вредоносных вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Лицам и организациям из Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, против кого введены санкции.

Так, под санкции попали граждане России: сотрудник по вопросам поддержки разведывательной деятельности Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Минин и представители Главного управления Генштаба ВС РФ Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников (все имеют отношение к осуществлению атаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия).

Также санкции введены против Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России в связи с распространением вируса NotPetya. Благодаря этому вирусу Россия зимой 2015-2016 годов совершала атаки на украинскую электрическую сеть. Также в 2017 году от этого вируса пострадали многие страны, что привело к экономическим потерям.

Кроме того, под санкции попали двое граждан Китая и одна китайская компания за совершение кибератак через программу Operation Cloud Hopper, благодаря которой открывался несанкционированный доступ к коммерчески чувствительной информации различных компаний на шести континентах, что приводило к экономическим потерям.

Еще под санкции попала одна организация из Северной Кореи за распространение вируса WannaCry.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись наибольшей хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал деньги.

Также от вируса, но в меньшей степени пострадали компьютерные системы других стран.

Убытки от атаки оцениваются в 1,2 млрд долларов.

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