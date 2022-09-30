Ограничительные меры будут касаться нескольких тысяч субъектов, отметил президент Украины.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение о введении санкций против российских физических и юридических лиц.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинскому народу.

"Сейчас же хочу добавить кое-что о решении СНБО относительно санкций против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние, и при этом повлиять на состояние дел в самой Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, ограничения будут касаться нескольких тысяч субъектов. Он добавил, что синхронизируются санкции Украины и ее партнеров. "Внедряются новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что санкции будут "применены и к тем гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории Украины".

"Псевдореферендумы - это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", - подчеркнул президент Украины. Он поблагодарил лидеров государств-партнеров, всех политических и общественных деятелей мира, которые уже достаточно оперативно высказались в защиту Украины и международного права.

"Спасибо лично президенту Байдену (президент США Джо Байден - Ред.), Конгрессу, нашим друзьям в Европе и всем, кто уже усиливает санкции против России и уже делает мощные шаги для увеличения оборонной и финансовой поддержки Украины!" - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем рассмотрели пути противодействия попыткам России аннексировать украинские территории. По итогам президент сообщил, что было принято "решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России".

Псевдореферендумы и попытка РФ аннексировать части территории четырех областей Украины - важные новости

23-27 сентября на оккупированных частях четырех областей Украины оккупанты провели псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, а в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ. Российские войска заставляли людей голосовать под дулами автоматов. РосСМИ сообщили, что более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, заявили, что результаты голосования не будут признавать.

30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву вести переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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