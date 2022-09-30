В Украине решили наказать значимых российских юридических и физических лиц, отметил президент.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении, обнародованном в Telegram.

"Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить на защиту человечности и международного права, или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня под председательством Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были рассмотрены пути противодействия попыткам России аннексировать украинские территории.

Война России против Украины и наказание прихвостней агрессора

РФ в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса. Российскую агрессию осудил почти весь мир. В частности, Украина и ряд стран Запада, в том числе США и страны-члены Евросоюза наказали РФ санкциями.

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. После этого Запад не только ужесточил санкции против РФ, но и предоставил Киеву новейшее вооружение.

28 сентября высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представили предложения по восьмому пакету антироссийских санкций.

По словам Борреля, первая часть нового пакета ограничительных мер касается внесения в "черный список" юридических и физических лиц, которые причастны к российской оккупации и попытки незаконной аннексии украинских территорий.

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