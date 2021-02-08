Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для продвижения в Украине «русского мира» будет использоваться «мягкая сила».

В Кремле Украину объявили территорией «русского мира».

Читайте такжеВ Кремле заявляют об отсутствии контактов с руководством УкраиныОб этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу собственного корреспондента УНИАН в РФ подробнее рассказать о темах, которые обсуждались на заседании Совета безопасности под руководством Владимира Путина.

Песков напомнил, что на этом заседании 5 февраля обсуждался вопрос поддержки российских соотечественников.

«Здесь Путин сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня, - это дела «русского мира». Да, «русский мир» был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства. Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, является ли Украина для Кремля «русским миром», он сказал: «Безусловно, в Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», и культурные, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия - на отрицание этой общности - имеет место в Украине, но нам это не нравится».

На еще один вопрос УНИАН, какие методы будут использоваться для продвижения «русского мира» в Украине, Песков сказал, что речь идет о «мягкой силе».

По его словам, Россия «никогда не использует методы, которые противоречили бы международному праву».

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк