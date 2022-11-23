В РФ начнется внутриполитическая трансформация, во время которой будут происходить процессы внутреннего конфликта и замены политической элиты, считает Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал повестку дня, которой будет жить Россия через несколько месяцев.

Свое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона. По его словам, сейчас в российской власти очень непростая ситуация.

"Там появились новые фигуранты, которые активно атакуют, скажем так, идола, который долгое время доминировал в политическом пространстве единолично - господина Путина... В российской элите однозначно будет раскол - это первое. Российская Федерация обязательно пройдет через внутриполитическую трансформацию, иначе никак. Она проиграет войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты – это второе", - акцентировал Подоляк.

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Он добавил, что трансформация РФ не приведет к фатальным последствиям, в частности, к отсутствию контроля над арсеналами российского оружия.

"Это такие страхи, которые существуют там 10-15 лет в западных элитах. Которые говорят, давайте осторожно относиться к тому, что будет происходить с РФ, потому что они потеряют контроль над своей и территорией, и арсеналом оружия. Нет, так не будет", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что в России будет происходить процесс внутреннего конфликта и замены политической элиты.

"Наиболее токсичные персонажи - они исчезнут из влиятельной доли политического процесса в РФ. Поэтому, я ожидаю напряженные конфликты, я ожидаю потерю влияний господином Путиным, а оно уже происходит. Я ожидаю смену ключевых спикеров в российской политической элите и безусловно, процесс внутреннего диалога, как им выйти из этой войны, чтобы не потерять окончательно российскую государственность как таковую", - отметил Подоляк.

"Вот ключевая повестка дня, которой будет жить Российская Федерация буквально через месяц, через два", - подытожил Подоляк.

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими СМИ заявил, что россияне сохранят свое государство, если "избавятся от тех политиков и той политики агрессии, которые у них сегодня есть".

Президент подчеркнул, что россияне не сохранят РФ "в том составе и влиянии", которое есть сейчас, потому что Украина не планирует проигрывать.

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