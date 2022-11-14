Экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны, отметил советник председателя ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.

Российский президент Владимир Путин уже проиграл, написал он на своей странице в Twitter.

"Россия должна осознать: экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны. Путин уже проиграл: мобилизация или отход на левый берег отсрочивает неизбежное. Спасти РФ в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", - подчеркнул Подоляк.

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Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 9 ноября российское командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

11 ноября в оккупированный Херсон зашли подразделения Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Известно, что с начала недели на правом берегу Днепра украинские военные уже освободили 179 населенных пунктов.

По мнению BBC, потерю Херсона можно сравнить с унизительным уходом России со своих позиций под Киевом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать то, насколько унизительным для репутации президента РФ станет бегство войск из Херсона.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что россияне не собираются сдаваться в войне, несмотря на потерю Херсона.

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