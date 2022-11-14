Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.
Российский президент Владимир Путин уже проиграл, написал он на своей странице в Twitter.
"Россия должна осознать: экзистенциальную угрозу для нее несет не поражение, а продолжение войны. Путин уже проиграл: мобилизация или отход на левый берег отсрочивает неизбежное. Спасти РФ в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", - подчеркнул Подоляк.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, 9 ноября российское командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.
11 ноября в оккупированный Херсон зашли подразделения Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим.
Известно, что с начала недели на правом берегу Днепра украинские военные уже освободили 179 населенных пунктов.
По мнению BBC, потерю Херсона можно сравнить с унизительным уходом России со своих позиций под Киевом.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать то, насколько унизительным для репутации президента РФ станет бегство войск из Херсона.
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что россияне не собираются сдаваться в войне, несмотря на потерю Херсона.