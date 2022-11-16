Президент подчеркнул, что россияне не сохранят РФ "в том составе и влиянии", которое есть сейчас, потому что Украина не планирует проигрывать.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне сохранят свое государство, если "избавятся от тех политиков и той политики агрессии, которые у них сегодня есть".

Зеленский во время общения с украинскими СМИ отметил, что не знает, каким будет будущее России.

"Я не вижу будущего РФ. Не хочу, чтобы меня не так поняли... Я не вижу, потому что это не в моем приоритете... И я не думаю о том, что будет с ними потом", - пояснил президент.

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По словам Зеленского, Украина должна заниматься своим государством, но должна сделать так, чтобы РФ не имела возможности даже попытаться осуществить очередное нападение.

"Это наша задача", - сказал он.

По мнению главы государства, россияне сохранят свое государство, если "избавятся от тех политиков и той политики агрессии, которые у них сегодня есть".

"Они не сохранят его в том составе и влиянии (которое есть сейчас - УНИАН)... потому что мы не собираемся проигрывать. А если мы не проиграем, то все будут видеть, что все же каждое государство - субъект и его надо уважать. Последствия у них будут", - подчеркнул президент.

Заявления о мире с Россией

15 ноября в своей речи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

"Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал президент.

Он представил 10 решений, которые можно реализовать, чтобы гарантировать мир.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.