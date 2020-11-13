12 ноября после жесткого избиения милиционерами скончался 31-летний активист Роман Бондаренко.

Министерство иностранных дел Украины выступает за наказание убийц белорусского активиста Романа Бондаренко.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в микроблоге Twitter.

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"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, повлекших смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", - заявили украинские дипломаты.

Что известно о смерти Романа Бондаренко

31-летний белорусский активист Роман Бондаренко умер в больнице, медики диагностировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Операция длилась несколько часов. По словам свидетелей, вечером в среду мужчина вышел из дома расспросить правоохранителей, что происходит, когда те стали снимать бело-красно-белые ленты.

Вскоре началась толкотня. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули и ударили головой. Белоруса доставили в больницу уже через полтора часа после нанесенных побоев.

В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси: "Это возмутительный и позорный результат действий белорусской власти, которая не только непосредственно и жестоко осуществляет репрессии против собственного населения, но также создает атмосферу, в которой такие беззаконные, насильственные действия могут происходить, тем самым игнорируя не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и также пренебрегая их жизнью", - подчеркивалось в заявлении ЕС.

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Автор: Виталий Саенко