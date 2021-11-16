Опрос также показал, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за Зеленского.

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют ему 59%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Вместе с тем, Юлии Тимошенко доверяют 27%, не доверяют – 71%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 12%.

Опрос также показал, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,3% поддержали бы Порошенко, 10,7% – Тимошенко, 9,2% – Бойко, 8,3% – Разумкова, 7,0% – Мураева, 6,9% – Смешко, 6,1% – Гройсмана, 3,3% – Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Читайте такжеБольшинство украинцев не довольны деятельностью президента, правительства и парламента - опросАнтирейтинг возглавляет Порошенко: 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 35% не проголосовали бы за Бойко, 34% – Тимошенко, 32% – Зеленского, 26% – Яценюка, 22% – Ляшко, 21% – Кличко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Е. Мураева и В. Гройсмана.

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко – 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко – 62% против 38%", – отмечается в результатах опроса.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 18,0% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 13,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,7%, "Батькивщина" – 10,1%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" – 6,4%, партию Мураева "Наши" – 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%, Радикальную партию – 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,7%, партию Шария – 3,1%, ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

В то же время, направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (23%), как неправильное – 69%, затруднились ответить – 8%. За последние два месяца тех, которые считают направление развития страны неправильным, стало больше (в начале сентября – 58%). Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи и избирателей партии "Слуга народа".

Рейтинг доверия к политикам: как проводился опрос

Опрос проведен 10-13 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

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Автор: Леся Лещенко