С 19 декабря в Украине начнут платить по тысяче гривень всем вакцинированным от коронавируса. В понедельник это пообещал президент.

Вакцинированным от коронавируса украинцам будут платить по тысяче гривень. Об этом ранее в понедельник заявил президент Владимир Зеленский во время нового видеообращения. По его словам, деньги можно будет получить с 19 декабря сначала через приложение "Дия", позже процедуру сделают более доступной. "За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал глава государства.

Такая невиданная щедрость со стороны государства стала явной неожиданностью для украинцев, которые по-разному восприняли идею президента. Судя по реакции на нее в соцсетях, многие не уверены, что в бюджете хватит средств на реализацию, кто-то же считает ее едва ли не единственным шансом заставить украинцев массово делать прививки. Впрочем, традиционно не обошлось без юмора.

УНИАН собрал для вас некоторые мнения украинцев о выплате денег за вакцинацию, которые они высказали в соцсетях.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова