Украинский дипломат предупредил, что нет чистилища для военных преступников.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасут ни власть, ни армия, ни богатство. По его убеждению, для военных преступников нет чистилища, они попадают в ад.

Об этом дипломат заявил во время панихиды по жертвам российского вторжения в Нью-Йорке (США).

"Тысячи украинских мужчин и женщин стали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только. Они сражаются против жестокого врага. Враг, который пришел убить, уничтожить, украсть и унизить. Враг, который не делает разницы между военными и гражданскими. Враг, который не считает себя связанным никакими нормами или правилами", - заявил Кислица.

Дипломат напомнил, что показательная набожность Путина и его окружения также не помогут им избежать наказания за кровавую войну в Украине.

"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божьего. Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любящий, чтобы судить злых. Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми. Я предупредил посла Путина: "Для военных преступников нет чистилища – они идут прямо в ад". Он не покаялся", - сказал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что враг ежедневно убивает украинских защитников и мирных жителей. Кислица заявил, что украинская нация платит самую высокую цену за свое право на существование. Однако он уверен, что Украина одержит победу.

Как сообщал УНИАН, ранее Кислица заявил, что российские дипломаты в ООН вряд ли верят в то, что говорят, "если они не полны дегенераты". При этом он считает, что российские дипломаты "не имеют выбора".

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