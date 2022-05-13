Постпред Украины в ООН отметил, что вынужден слушать выступления представителей России, поскольку это его обязанность, но то, что они говорят, "откровенно уродливое".

Российские дипломаты в ООН вряд ли верят в то, что говорят, "если они не полные дегенераты".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему не поддаваться эмоциям с оглядкой на то, что происходит в Украине, Кислица отметил, что его эмоциональные выступления только кажутся такими.

"Даже если я кажусь эмоциональным внешне, я очень циничен и неэмоционален внутри, потому что считаю, что эмоционально взаимодействовать с врагом очень опасно. Если вы эмоционально взаимодействуете с врагом, ваша энергия высасывается без причины", - сказал украинский дипломат.

Кислица отметил, что он вынужден слушать выступления представителей России, поскольку это его обязанность.

"Но то, что они говорят, настолько откровенно уродливое, что я не верю, что даже они сами, если они не являются полными дегенератами, верят в то, что говорят", - сказал Кислица.

При этом он считает, что российские дипломаты "не имеют выбора".

"Я имею в виду то, как они действуют, вероятно, очень близко к тому, как действовали советские дипломаты при Сталине. На кону не только ваше благополучие. На кону также ваша физическая безопасность. Это также безопасность многих членов семей тех российских дипломатов в России", - сказал Кислица.

Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потроллил российских оккупантов, рассказав во время заседания Совбеза ООН об их "героизме" и "стойкости".

В этом контексте он напомнил, как рашисты бежали с награбленным из Киевской области. По словам Кислицы, российские солдаты продемонстрировали стойкость лишь в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно сохраняли все награбленное.

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