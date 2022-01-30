В МИД Украины заявили, что поручение Путина - гибридная провокация.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей социальными выплатами. Деньги получат только те, кто имеет паспорт РФ.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ на оккупированном Донбассе возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы без регистрации на территории России. Планируется, что заявления будут подавать через единый портал государственных и муниципальных услуг РФ.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что поручение Путина - гибридная провокация. При этом указано, что такими методами Москва принудительно интегрирует население временно оккупированных украинских территорий

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут комментировать его до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР". На следующей неделе в РФ обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать "ДНР" и "ЛНР" в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы от признания "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", ссылаясь на Минские соглашения.

Вместе с тем партия Путина предложила официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР".

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