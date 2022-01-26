Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

Партия "Единая Россия", которая является правящей в РФ, инициировала официальное военное снабжение для оккупационных властей самопровозглашенных псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Российского президента Владимира Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

Об этом сообщили на сайте "Единой России".

"Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской" и "Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан", - говорится в заявлении председателя фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

Россияне видят "сценарий коллективного Запада в Украине, который напоминает возврат к нацизму и бандеровщине".

Кроме того, в партии напомнили заявление вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака. Тот сегодня заявил, что Москва должна "заняться поставкой отдельных видов вооружений для "ЛДНР" на фоне поставок оружия Украине от западных союзников".

В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прокомментировал инициативу Турчака. Он заявил, что позиция РФ на этот счет понятна. Поставок не будет, поскольку это противоречит минским договоренностям.

"Мы – сторонники безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас саботирует Украина", - сказал Лавров.

Читайте такжеВ Кремле ответили, будет ли Путин контактировать с главарями "ЛДНР"Как сообщал УНИАН, в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимыми государствами так называемые "ЛНР" и "ДНР".

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