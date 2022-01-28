Лавров сослался на Минские соглашения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы от признания "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом шла речь в его интервью российским радиостанциям.

"Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом Безопасности ООН", — считает он.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой Российской Федерации так называемых "ЛДНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут его комментировать до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР". На следующей неделе в РФ обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать ДНР и ЛНР в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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