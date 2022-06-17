Что же касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения "длинного перечня требований".

В своем заключении о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник".

Отмечается, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – речь идет в частности об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран, как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", – отмечает издание.

В то же время предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – это политический сигнал, который хочет прислать Киеву большинство государств-членов, добавляет NOS.

Также кандидатский статус будет рекомендован для Молдовы, но в отношении нее будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.

Что же касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения "длинного перечня требований".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европейская комиссия 17 июня огласит заключение относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе. Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата ожидается 23-24 июня.

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