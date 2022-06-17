Путин после кражи зерна из Украины заявил, что РФ готова нарастить экспорт продовольствия / скриншот

После того, как российские оккупанты украли украинского зерна на миллионы долларов, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений.

Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, сейчас важнейшая задача для мирового сообщества нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран особенно нуждающихся в продовольствие. И РФ, говорит он, может сыграть в этом ключевую роль.

"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрения", - заявил он. 

При этом лидер страны-агрессора цинично заявил, что Россия якобы "не препятствует экспорту зерна из Украины".

"Пусть разминируют и вывозят", - сказал он. 

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет.

Сам Путин заявлял, что в случае разминирования не воспользуется открытыми торговыми путями для нападения на Одессу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что словам Путина верить нельзя. 

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. 

Большая часть этого груза была доставлена ​​грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена суднами, в том числе, находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как такие, что подозревают в перевозке краденого зерна.

Эти судна курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные судна часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

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