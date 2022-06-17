При этом лидер страны-агрессора цинично заявил, что Россия "не препятствует экспорту зерна из Украины".

После того, как российские оккупанты украли украинского зерна на миллионы долларов, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений.

Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, сейчас важнейшая задача для мирового сообщества нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран особенно нуждающихся в продовольствие. И РФ, говорит он, может сыграть в этом ключевую роль.

"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрения", - заявил он.

При этом лидер страны-агрессора цинично заявил, что Россия якобы "не препятствует экспорту зерна из Украины".

"Пусть разминируют и вывозят", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет.

Сам Путин заявлял, что в случае разминирования не воспользуется открытыми торговыми путями для нападения на Одессу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что словам Путина верить нельзя.

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена ​​грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена суднами, в том числе, находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как такие, что подозревают в перевозке краденого зерна.

Эти судна курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные судна часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

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