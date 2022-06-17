После того, как российские оккупанты украли украинского зерна на миллионы долларов, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений.
Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума.
По словам Путина, сейчас важнейшая задача для мирового сообщества нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран особенно нуждающихся в продовольствие. И РФ, говорит он, может сыграть в этом ключевую роль.
"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрения", - заявил он.
При этом лидер страны-агрессора цинично заявил, что Россия якобы "не препятствует экспорту зерна из Украины".
"Пусть разминируют и вывозят", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет.
Сам Путин заявлял, что в случае разминирования не воспользуется открытыми торговыми путями для нападения на Одессу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что словам Путина верить нельзя.
Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ
По информации украинских чиновников, Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.
Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена суднами, в том числе, находящимися под западными санкциями.
Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как такие, что подозревают в перевозке краденого зерна.
Эти судна курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.
При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные судна часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.
По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.
Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.
Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.