Дмитрий Полянский не видит дипломатических возможностей решения ситуации вокруг Украины.

Позиция Российской Федерации по поводу вступления Украины в Европейский Союз изменилась. Новое мнение Москвы по поводу ЕС схоже с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd.

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил Полянский.

При этом он заявил, что не видит сейчас дипломатических возможностей решения ситуации вокруг Украины.

"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", - подытожил зампостпреда РФ при ООН.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация выступает против вступления Украины в НАТО и использовала это как один из предлогов для полномасштабной войны против Украины.

2 апреля WSJ обнародовал детали переговоров ЕС, Киева и Москвы перед вторжением РФ в Украину. В частности, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц предпринял последний шаг для урегулирования отношений между Москвой и Киевом. Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого европейского договора по безопасности между Западом и Россией.

В то же время многие страны поддерживают вступление Украины в ЕС, а в Москве заявляли, что не против такого членства.

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