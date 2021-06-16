Байден встретился с Путиным в Женеве.

Российский президент Владимир Путин первым выступил по поводу результатов встречи с американским главой Джо Байденом.

Глава Кремля дает пресс-конференцию в вилле Ла-Гранж в Женеве.

В частности, Путин рассказал о вопросе Украины в повестке дня двустороннего саммита.

"Тема Украины затрагивалась не настолько подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он считает, что в основе урегулирования на Донбассе должны быть Минские соглашения", – заявил российский глава.

В то же время тему членства Украины в НАТО, говорит Путин, почти не затрагивали: "Что касается возможного вступления Украины в НАТО – тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

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Автор: Яна Ставская