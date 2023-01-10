В глазах населения РФ Путин не может показать себя победителем и это его главная проблема, считает Илья Пономарев.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев спрогнозировал падение режима кремлевского диктатора Владимира Путина вследствии военного поражения в Украине.

"Путину нужна исключительно победа. Точнее, то что он может объявить, как победу. Если будут вновь захвачены определенные территории, которые Путин сможет зафиксировать за собой, то это является определенной победой для него", - заявил Пономарев для телеканала "Эспрессо".

Он назвал главную проблему Путина прямо сейчас - это неспособность продемонстрировать себя в роли победителя для населения РФ.

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"То, что Путин делает в последние месяцы все больше напоминает какое-то самоубийство. Поскольку, когда он объявил об аннексии украинских территорий, то просто уйти из Украины он не может. Путин объявил российскому населению о присоединении территорий и теперь просто так пойти для него будет катастрофа. Это будет его поражением для россиян и Путин не будет для них лидером. Именно поэтому мой прогноз о том, что он не доживет до 2024 года является вполне реальным", - добавил Пономарев.

Напомним, что ранее Пономарев назвал первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко главным кандидатом на пост президента России после ухода Путина.

Когда и как упадет режим Путина: интересные прогнозы

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

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