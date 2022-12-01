Илья Пономарев уверен, что режим Путина упадет благодаря армии Украины.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев назвал первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко главным кандидатом на пост президента России после ухода Путина.

"Я не говорил, что Кадыров является явным кандидатом на кресло президента. Я как раз говорил, что этой банде в конечном итоге всё равно надо договариваться с Западом. И ни Кадыров, ни Пригожин, ни д*бил Золотов не смогут выполнить эту самую функцию. Конечно, Кириенко является единственным вообще в принципе возможным выбором, что не отменяет того факта, что если всё начнёт так рассыпаться вот лавинообразно, то каждый из них может решить там как-то выскочить и словить рыбку в мутной воде. Но это не план А и, думаю, что в случае Пригожина, например, даже не план Б", - сказал Пономарев.

Экс-депутат Госдумы РФ уверен, что режим Путина упадет благодаря армии Украины.

"Знаете, ситуация в России только выглядит монолитно-монолитно. На самом деле это всё пронизывается трещинками-трещинками. Каждый новый удар украинской армии по этому колоссу его растачивает, а потом в какой-то момент последний пинок - и он превратится просто в пыль и труху", - добавил Пономарев.

Раскол в Кремле: что известно

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.