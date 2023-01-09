Оказалось, диктатора спасают израильские специалисты.

Российский политолог Ольга Курносова прокомментировала информацию ГУР Украины о том, что Путин может быть серьезно болен и даже скоро умрет. В эфире программы "Аргумент" она отметила, Кремль не станет подтверждать такую информацию, однако есть любопытные факты, которые указывают на вероятные проблемы.

"Никакой открытой реакции на это быть не может в принципе, ну кроме какого-нибудь Пескова, который в очередной раз скажет, что все это бред не имеет никакого отношения к действительности... Стоит посмотреть те кадры, которые распространил Кремль в качестве присутствия Путина на Рождественской службе... Мало того, что это служба для одного человека, мало того, что это собор Кремля, и совершенно непонятно, когда происходит это служба... То есть снять эту службу год назад или в любой другой день было очень легко", - пояснила Курносова.

По словам политолога, сейчас сложно оценить, что именно происходит с Путиным. Однако у Курносовой есть инсайдерская информация о лечении диктатора.

"Мне кажется, что Путин действительно чувствует себя не очень хорошо. Но дело в том, что его очень хорошо лечат. Как мне сказали мои израильские друзья, возвращение Нетаньяху к власти, в качестве премьер-министра Израиля, снова восстанавливает те отношения Путина с израильской медициной, которые были прерваны, когда Нетаньяху ушел. Ему делают специальные лекарства с учетом его генетического кода, его ДНК, это очень дорогие лекарства,их умеют делать только в Израиле. Сейчас вот это лечение снова стала доступным для Путина", - отметила Курносова.

Она также рассказала, что после смерти диктатора Россию ждет жесткий период транзита. Элиты страны-агрессора не договорились обо всем заранее. А потому мы быстро узнаем о смерти Путина, скрывать это не смогут.

Состояние Путина: что известно

Еще в ноябре 2022 года Ольга Курносова заметила у Путина подозрительный кашель. Также она обратила внимание на пластырь на руке диктатора. Еще тогда политолог отмечала, что РФ "замерла в ожидании".

В украинской военной разведке уверены, что Путин болен раком. В начале января Буданов выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны.

После того, как Путин посетил рождественскую службу и стоял в соборе "в гордом одиночестве", россияне в сети устроили настоящие дискуссии. Они спорят по поводу того, настоящий ли Путин, не болеет ли чем-то их президент и куда подевалась массовка.

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