Политолог считает, что новая гражданская война в России будет не такой, как в 1917 году между "красными" и "белыми".

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россию всколыхнет гражданская война. По его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные республики по этническим признакам, а образуются вооруженные кланы, которые будут между собой воевать.

"Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, зовёт свою частную армию. На днях вот крупнейший миллиардер, кошелёк Путина Тимченко, тоже создал свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнётся громадный передел собственности", - говорит публицист.

Эксперт считает, что новая гражданская война в России будет не такой, как в 1917 году между "красными" и "белыми". На этот раз богатые криминалисты будут делить между собой имущество, которое останется после падения режима Путина.

"Им уже наплевать на исход войны с Украиной, скоро группы бандитов будут воевать за громадные бесхозные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают частные армии", - добавил Пионтковский.

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