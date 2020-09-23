Когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский ответил, общается ли напрямую с Путиным, и дал оценку взаимоотношениям с главой Кремля.

Об этом говорится в интервью Зеленского словацком издании, цитирует пресс-служба ОП.

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Украинский глава отметил, что общение с Путиным происходит "в разных форматах". Речь о нормандском саммите и двустороннем формате.

"Когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что такие разговоры помогают "найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", напомнив о транзите российского газа через Украину.

«Разговаривал с Путиным и 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый длинный режим «тишины». Коммуникация с Президентом России ограничена, но предметна. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», – рассказал украинский глава.

В этом же интервью Зеленский оценил взаимоотношения с Россией и рассказал, выступает ли за их нормализацию.

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Автор: Яна Ставская