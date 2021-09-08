Политик работала на этой должности 16 лет, в течение четырех сроков подряд.

Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила в парламенте на своем посту. Она обратилась к депутатам с просьбой и получила прощальные аплодисменты.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Уже через три недели после выборов в Бундестаге начнут формировать новое правительство, в составе которого не будет Ангелы Меркель. Она не выдвигала свою кандидатуру на пост премьера, однако все равно болеет за свою партию (Христианско-демократический союз).

На посту канцлера Германии Меркель работала 16 лет, в течение четырех сроков подряд. Она запомнилась не только судьбоносными решениями для страны, но и фирменным стилем в одежде. Меркель носит классические жакеты одного покроя: на трех пуговицах и часто яркого цвета.

Читайте такжеСтало известно, кто в Госдепе США будет отвечать за политику в отношении УкраиныВ своей последней речи на посту канцлера Меркель просила поддержать ее партию на предстоящем голосовании. К слову, по результатам соцопроса ХДС теряет рейтинги.

Депутаты проводили Меркель бурными аплодисментами. Сама она помахала политиком рукой и завершила речь с улыбкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Меркель до конца своей каденции будет пытаться организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Автор: Полина Кузенко