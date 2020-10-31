В частности, лидеры оппозиции Беларуси должны четко объяснить свое отношение к российской агрессии в Украине и незаконной аннексии Крыма.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения встречи с лидерами белорусской оппозиции.

Об этом он сказал в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Только не обменивается словами поддержки, а принимает решения в поддержку белорусского народа. Это тоже диалог", - сказал Кулеба.

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"Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, в отношении российской агрессии, в отношении незаконной оккупации Крыма в случае, если они придут к власти, и, в частности, при нашем содействии", - подчеркнул Кулеба.

Также он сказал, что Украина ни в коем случае не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Но мы четко хотим понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью. После этого я готов встречаться. А пока то, что они озвучивают, оно очень такое - ни о чем", - подчеркнул глава МИД.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

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Автор: Виталий Саенко