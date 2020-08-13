Притула может помешать кандидату от «Слуги народа» пройти во второй тур выборов мэра Киева - Дубинский

По его словам, кампания «Слуги народа» в Киеве должна быть жесткой и направленной на победу, и это вполне возможно, если этой кампанией заниматься.

Шоумен Сергей Притула, который собирается баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос» – это технологический кандидат Кличко.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» озвучил народный депутат Александр Дубинский.

«Сейчас у общества есть запрос на новые лица и шоуменов, а спрос рождает предложение. По сути, Притула – технологический кандидат действующего мэра, ведь такая тактика размывает голоса», - объяснил политик.

Читайте такжеБольшинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать Кличко - соцопрос

По его словам, кампания «Слуги народа» в Киеве должна быть жесткой и направленной на победу, и это вполне возможно, если этой кампанией заниматься.

«Я не вхожу в киевский штаб, поэтому не знаю, какую кампанию готовит кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук. А атакую Кличко просто потому, что считаю: у него нужно забирать рейтинг и люди должны видеть, что он коррупционер», - рассказал Дубинский.

По его прогнозам, у Ирины Верещук будет серьезная проблема со сбором электоральных баллов, что вызовет сложности при проходе во второй тур выборов в мэры Киева.

«На данный момент Притула не дает Верещук выйти во второй тур, и чтобы этого не случилось в октябре, ей нужна жесткая, яркая, интересная кампания», - подытожил нардеп.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram