По словам главы ОПУ, такое приглашение может быть определенным "сигналом".

Вопреки заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина не будет официально приглашена в альянс, Киев все еще ожидает получить такое приглашение, правда, с неопределенным сроком. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на вебинаре аналитического центра Atlantic Council, пишет Reuters.

Ермак заявил, что неспособность альянса принять "решительное" решение на саммите 11-12 июля деморализует украинцев.

"Мы рассчитываем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это может быть сигналом", - сказал он.

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Глава ОПУ также отметил, что между Вашингтоном и Киевом продолжаются консультации по мерам для укрепления безопасности Украины (до получения страной гарантий безопасности от альянса), которые лидеры НАТО утвердят на саммите Вильнюсе.

Вступление Украины в НАТО-последние новости

В следующем месяце в Литве состоится саммит НАТО, на котором ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отмечал, что Украина ожидает на саммите получить гарантии безопасности от НАТО, и подчеркивал, что считает бессмысленным участие в саммите, если конце концов не будет конкретных сигналов относительно сроков вступления.

В Альянсе неоднократно заявляли, что пока идет война Украина не может стать членом НАТО. Страны Балтии и Польша при этом призывали предоставить Украине график присоединения. Официально пригласить Украину также просил Европейский парламент.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в июле Североатлантический альянс не будет официально приглашать Украину стать страной-членом.

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