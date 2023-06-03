Президент отметил, что украинские власти требуют от Альянса конкретики.

Владимир Зеленский считает бессмысленным участие Украины в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам у страны не будет конкретных сигналов по срокам вступления.

Такое заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Зеленский отметил, что понимает невозможность присоединения к НАТО, пока есть война, но принципиально важно услышать, что страна вступит в Альянс после ее окончания.

"Некоторые страны НАТО так боятся РФ, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут сигнал в Вильнюсе, то Украине нечего делать на этом саммите", – заявил Зеленский.

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"...Скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: Украина будет в НАТО после этой войны", после того, как будет безопасно?"- заявил глава государства.

Зеленский поделился, что не знает, сможет ли Украина получить сигнал, который хочет.

Вступление Украины в НАТО

Осенью 2022 года украинские власти подали заявку на вступление в НАТО. После этого в страны-члены альянса пришли согласия относительно присоединения Украины, но заметили, что это будет после войны.

А 2 июня глава Минобороны обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшее время. Как указал министр, НАТО не должно давать большие обещания.

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