В то же время Шарль Мишель продолжает верить в необходимость откровенного диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркивает, что Российской Федерации придется дорого заплатить, если российские войска снова будут угрожать Украине.

Об этом Мишель заявил во время обращения на конференции послов.

Читайте такжеУкраина потроллила Россию в Twitter: "худшая головная боль""Военная активность России на границе очень беспокоит. И я был очень четким, что придется заплатить очень высокую цену - одновременно политически и экономически, если суверенитету Украины снова будут угрожать российские войска", - сказал Мишель.

При этом он подчеркнул, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила о готовности расширить и ввести новые санкции в случае вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Ранее тревоги о "нападении на Украину Советского Союза" выразил глава Пентагона Ллойд Остин: "Все, что мы делаем, будет сделано совместно с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину".

Одобрительное отношение Путина к Советскому Союзу для международного сообщества не является секретом. За время его президентства в РФ начали стремительно культивировать наследие СССР и отдельных "красных" деятелей.

Правительства стран Европы беспокоят попытки Кремля переписывать мировую историю, замалчивая преступления советской оккупации. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2020 года обвинил главу Кремля в попытке переписать историю Второй мировой.

В своей пропагандистской статье, опубликованной в июле 2021 года Путин называл русских и украинцев "одним народом", ссылаясь якобы на общую историю, язык и веру.

В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СССР – согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Издание Bild в мартовской статье в 2018 году отмечало Владимир Путин возродил культ Сталина в России. Русские историографы будто не замечают жертв кровавого диктатора, а только восхваляют его "героические подвиги".

В России замалчивают убийства казаков, преследования и переселения национальных меньшинств, Голодомор в Украине, инициированный советской Москвой, расстрелы, пытки и заключения в Гулаге представителей духовенства и творческой интеллигенции.

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Автор: Виталий Саенко