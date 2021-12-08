Правительства стран Европы беспокоят попытки Кремля переписывать мировую историю.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая тревожные перемещение российских войск в сторону границы Украины, подтвердила опасения Вашингтона относительно вероятных намерений Владимира Путина воссоздать Советский Союз.

Об этом она заявила во время выступления в комитете Сената.

"Есть опасения, что он (Путин – УНИАН), как проект своего наследия, пытается воссоздать Советский Союз", – отметила Нуланд.

Она предупредила Россию, что новая агрессия против Украины будет стоить стране-агрессору "много крови".

Читайте такжеРиск вторжения РФ в Украину: в США рассказали о рычаге влияния на Путина"Есть много причин, по которым никто из нас не должен хотеть войны. Это будет крайне кроваво и тяжело для Украины, но так же кроваво и тяжело для России", – подытожила заместитель Блинкена.

Ранее тревоги о "нападении на Украину Советского Союза" выразил глава Пентагона Ллойд Остин: "Все, что мы делаем, будет сделано совместно с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину".

Одобрительное отношение Путина к Советскому Союзу для международного сообщества не является секретом. За время президентства Путина в РФ начали стремительно культивировать наследие СССР и отдельных "красных" деятелей.

Правительства стран Европы беспокоят попытки Кремля переписывать мировую историю, замалчивая преступления советской оккупации. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2020 года обвинил главу Кремля в попытке переписать историю Второй мировой.

В своей пропагандистской статье, опубликованной в июле 2021 года Путин называл россиян и украинцев "одним народом", ссылаясь якобы на общую историю, язык и веру.

В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СССР – согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Издание Bild в мартовской статье в 2018 году отмечало, что Владимир Путин воссоздает культ Сталина в России. Российские историографы будто не замечают жертв кровавого диктатора, а только восхваляют его "героические подвиги".

В России замалчивают убийства казаков, преследования и переселения национальных меньшинств, Голодомор в Украине, инициированный советской Москвой, расстрелы, пытки и заключения в ГУЛАГе представителей духовенства и творческой интеллигенции.

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Автор: Яна Ставская