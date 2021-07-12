В своей статье президент РФ пытается обосновать свое мнение о "единстве" россиян единым языком и православной верой.

Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинцев". Вместе с этим он высказался о названии Украины и дал свою трактовку слову "украинец".

Как отметил президент РФ в своей статье, размещенной на сайте Кремля, он решил подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации, и доказать, что "россияне и украинцы – один народ, единое целое".

Как считает Путин, "название «Украина» тогда чаще использовалась в значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках еще с XII века, когда шла речь о разнообразных пограничные территории".

По словам президента РФ, "слово «украинец», если судить также на основании архивных документов, изначально означало пограничных служивых людей, которые обеспечивали защиту внешних границ".

Читайте такжеВ Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной"Стену, которая возникла в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Прежде всего это последствия наших собственных ошибок, которые мы допустили в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились подорвать наше единство", - написал Путин.

Президент РФ считает, что после раздробленности Древней Руси и разрушительного нашествия Батыя в XIII веке, "в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке", "вера была православной", и "вплоть до середины XV века хранилось единственное церковное руководство".

В то же время он отмечает, что "в XVI – XVII веках нарастало освободительное движение православного населения Поднепровья", поскольку после заключения Люблинской унии 1569 года между Великим княжеством Литовским с Польским Королевством, а также Берестейской унии 1596 года, "проводилось ополчение и латинизация, православие вытеснялось".

"Переломными стали события во время гетманства Богдана Хмельницкого. Его сторонники пытались добиться от Речи Посполитой автономии", - пишет Путин.

Читайте такжеПод Харьковом депутаты от ОПЗЖ восстановили знак дружбы Украины и РФ, но долго он не простоял (фото)Президент РФ пишет об обращении Богдана Хмельницкого в Москву, которое рассматривалось земскими соборами. «В письме к Москве в 1654 году Б. Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что тот "все Войско Запорожское и весь мир православный русский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил". То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю, запорожцы определяли себя русскими православными людьми", - утверждает Путин.

Далее Путин останавливается на том, что "в ходе затяжной войны Российского государства с Речью Посполитой некоторые из гетманов, наследников Б. Хмельницкого, то «удалялись» от Москвы, то искали поддержки со стороны Швеции, Польши, Турции".

"Для народа война носила, по сути, освободительный характер. Она закончилась Андрусовским перемирием 1667 года. Окончательные итоги закрепил «Вечный мир» 1686 года. В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, в том числе, Полтавщина, Черниговщина, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. По самой этой областью утвердилось название «Малая Русь (Малороссия)", - пишет Путин.

Также президент РФ, как уже сообщал УНИАН, в своей статье о "братских народах" обвинил Киев в "кровавых провокациях" на Донбассе.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко