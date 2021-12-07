Фон дер Ляен также заявила о полной и непоколебимой поддержке Украины перед лицом агрессии России.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае полномасштабного вторжение в Украину и нарушения международных прав.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Читайте такжеУгроза нападения РФ на Украину: военные руководители НАТО провели экстренную встречу"ЕС будет должным образом реагировать на любые дальнейшие агрессии, включая нарушение международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - отметила фон дер Ляєн.

Глава Еврокомиссии также заявила о полной и непоколебимой поддержке Украины перед лицом агрессии России против ее территориальной целостности и суверенитета.

"Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку ЕС Украине перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также видим вопиющую попытку запугать реформистское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергоносители. Мы должны защитить наши общества и демократии от такого рода циничных геополитических силовых игр", - добавила фон дер Ляйен.

Развертывание российских войск на границе с Украиной: что известно

В конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что РФ восстановила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фото, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предусматривает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Кремль отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко