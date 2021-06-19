В феврале СБУ объявила Шарию о подозрении в совершении госизмены.

Против блогера Анатолия Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "партии Шария".

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ правоохранителей на депутатские обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, где сейчас проживает Шарий.

Офис Генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что ГУ следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 2.06.2020 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1.ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины", – говорится в письме Генпрокуратуры.

Читайте такжеШарий обжаловал решение Литвы лишит его статуса беженца – СМИВ то же время Национальное агентство по предотвращению коррупции ответило, что по результатам анализа отчета партии установили представление заведомо ложных данных и несоответствие сумм доходов лиц, финансировавших партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции и фискалам.

Дело Шария: детали

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля.

В свою очередь партия Шария подала в ОАСК иск к Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправным действия Управления по составлению и отправке в Минюст письма о нарушении партией Шария украинского законодательства.

8 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария".

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Автор: Яна Ставская