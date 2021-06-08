Учредителей подозревают в причастности к распространению в Киевской области агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и на нарушение конституционного строя.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария".

Как сообщает пресс-центр СБУ, обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в Киеве и в Бучанском районе Киевской области.

Отмечается, что они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины и на нарушение конституционного строя.

В СБУ сообщили, что в результате обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать «Партии Шария» и банковские карты.

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Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и ч. 3 ст. 358 ("подлог документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") Уголовного кодекса.

Дело Шария: детали

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан.

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля.

В свою очередь партия Шария подала в ОАСК иск к Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

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Автор: Антонина Доломанжи